Lorenzo Sonego avanti senza problemi a Eastbourne Marozsan battuto all’esordio

Lorenzo Sonego apre con autorità il suo cammino a Eastbourne, dimostrando sicurezza e determinazione. Con un match impeccabile, il torinese elimina facilmente Fabian Marozsan, conquistando il passaggio al secondo turno. Ora si prepara ad affrontare Ugo Humbert, testa di serie numero 4, in un appuntamento imperdibile. Pronti via, e Sonego piazza subito il break, trovato a 15 su quel campo 1 che si trova direttamente sotto il...

Lorenzo Sonego si qualifica per il secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne. Il torinese non ha particolari problemi nello sconfiggere l’ungherese Fabian Marozsan in un’ora e 18 minuti con il punteggio di 6-2 6-4: adesso se la vedrà con il francese Ugo Humbert, esentato dal primo turno in virtù del suo status di testa di serie numero 4. Pronti via, e Sonego piazza subito il break, trovato a 15 su quel campo 1 che si trova direttamente sotto il centrale (con annessa vista non banale). A parte un momento in cui il torinese è costretto ai vantaggi, nel quarto game, inizialmente non c’è proprio storia: Marozsan non riesce a stare al livello dell’azzurro, che in 20 minuti di break di vantaggio ne ha già due. 🔗 Leggi su Oasport.it