Lorenzo Finn traccia un bilancio del Giro NextGen | L’obiettivo era la Maglia Rosa ma il risultato di squadra ci rende orgogliosi

Il Giro NextGen si è concluso con emozioni e sorprese, testimonianza della forza e del talento emergente nel ciclismo giovanile. Mentre l’obiettivo iniziale di Lukas Finn era la maglia rosa, il risultato di squadra ci rende comunque orgogliosi, soprattutto per le performance di Lorenzo Finn. Nonostante le avversità, tra una caduta e gli ordini di scuderia, il suo impegno ha lasciato il segno, dimostrando che il futuro è nelle sue mani e che questa esperienza sarà solo un punto di partenza verso nuovi traguardi.

Si è chiuso ieri il Giro NextGen con il trionfo dello sloveno Jakob Omrzel, abile a ribaltare la classifica generale proprio nell’ultima occasione disponibile. In casa Italia i fari erano puntati su Lorenzo Finn che, a causa di una caduta e degli ordini di scuderia, non ha potuto dare il massimo a livello individuale, pur cogliendo discreti risultati. Il secondo posto sul Passo del Maniva resta sicuramente negli occhi, ma per il 18enne della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ci sono da sottolineare anche la sesta posizione in classifica generale e la Maglia Blu di trionfatore della classifica degli scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Finn traccia un bilancio del Giro NextGen: “L’obiettivo era la Maglia Rosa, ma il risultato di squadra ci rende orgogliosi”

In questa notizia si parla di: lorenzo - finn - giro - nextgen

LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: guida Roberts, sempre meno a Lorenzo Finn - Segui in tempo reale l’emozionante tappa di oggi del Giro d’Italia NextGen 2025, un evento che tiene con il fiato sospeso appassionati e tifosi.

«Our goal was to podium at the race, and we did that» says Maglia Azzurra Lorenzo Finn at the end of his 1st Giro Next Gen «Il nostro obiettivo era salire sul podio, e ci siamo riusciti» dice la Maglia Azzurra Finn #GiroNextGen @pcm_giovani_scu | @ Vai su X

Lorenzo Finn ci prova, ma Jarno Widar non lo molla e nel finale lo brucia #GiroNextGen Vai su Facebook

Prestigio, le classifiche aggiornate dopo il Giro Next Gen: Finn in testa a 15 punti da Agostinacchio; GIRO NEXT GEN. FINN: «ONORE A WIDAR, SONO CADUTO MA STO BENE»; Giro Next Gen 2025, Jarno Widar conquista il Passo del Maniva davanti a Lorenzo Finn e va in Maglia Rosa.

Lorenzo Finn: ‘Non sento la pressione, pronto a sfidare Widar per la maglia rosa’ - Lorenzo Finn racconta come sta vivendo il Giro Next Gen e quali sono gli avversari più temibili per la lotta alla maglia rosa ... Si legge su it.blastingnews.com

Ciclismo, Giro d'Italia NextGen: sul Maniva solo Widar supera Finn, il ligure campione del mondo juniores a 7" dalla maglia rosa - Il belga: "Nell’ultima parte ero in tensione, Finn è un giovane molto promettente e non sapevo cosa aspettarmi. Lo riporta telenord.it