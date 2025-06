Lorde | Sono una donna ma in me c’è una mascolinità davvero reale

Lorde, la talentuosa cantautrice neozelandese, ci porta in un viaggio di introspezione e autenticità. Con il suo modo unico di esprimersi, rivela come abbia scelto di abbracciare ogni sfumatura della propria identità, anche quelle più sorprendenti o scomode. Una testimonianza di coraggio e libertà che ci invita a riflettere su cosa significhi davvero sentirsi sé stessi, in un mondo che spesso ci chiede di conformarci.

La cantautrice neozelandese: «Si può passare un’intera vita a non sentirsi dentro il proprio corpo e ho deciso che invece volevo sentire tutto, sia ciò che è bello sia ciò che è grottesco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lorde: «Sono una donna, ma in me c’è una mascolinità davvero reale»

Lorde: «La mia sessualità è mutante, sono una donna ma dentro di me c'è una mascolinità davvero reale»

Lorde torna con un album che promette di scuotere il pop contemporaneo. Si intitola "Virgin" — «una rinascita», lo definisce lei — ed è in uscita venerdì 27 giugno. «Alcuni giorni sono una donna, altri sono un uomo. Mi sento una ragazza, ma al tempo stesso,

