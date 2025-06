L' Open d' Italia torna in Toscana dopo 42 anni Al via 5 fra i top 10 della Race to Dubai

L’Open d’Italia torna in Toscana dopo ben 42 anni, accendendo l’entusiasmo di appassionati e golfisti. Con cinque dei top 10 della Race to Dubai pronti ad affrontare questa sfida, l’evento promette emozioni indimenticabili. Presentata a Firenze, l’82ª edizione si svolgerà da giovedì al Golf Club Argentario, con Migliozzi e Laporta tra le speranze azzurre. Un appuntamento imperdibile per il grande golf italiano e internazionale.

Presentata a Firenze l'82ª edizione della gara più importante del calendario italiano, da giovedì al Golf Club Argentario. Migliozzi e Laporta tra le speranze azzurre.

Dopo 42 anni, l'Open d'Italia di golf ritorna in Toscana, portando con sé i grandi nomi del circuito internazionale.

A 100 anni dalla prima edizione, l'Open d'Italia torna in Toscana! Dal 26 al 29 giugno l'Argentario Golf Club ospita un grande evento internazionale, tra sport, turismo e bellezza del territorio.

"L'Argentario Golf Club è la mia seconda casa. Non vedo l'ora inizi l'Open d'Italia. Ci aspetta un grande spettacolo." Renato Paratore è pronto a tornare in campo all'82° Open d'Italia, dal 26 al 29 giugno all'Argentario Golf Club, in Toscana.

