L’Open d’Italia arriva in Toscana Per un weekend dal 26 al 29 giugno Monte Argentario diventa capitale italiana del golf

L’Open d’Italia, uno degli eventi più attesi nel mondo del golf, fa ritorno in Toscana dal 26 al 29 giugno, trasformando Monte Argentario nella capitale italiana di questo sport. Celebrando i 100 anni dalla prima edizione, il torneo promette un grande spettacolo sul prestigioso percorso dell’Argentario Golf Club, riportando in scena un evento storico dopo 42 anni e regalando emozioni indimenticabili a appassionati e visitatori.

Il celebre torneo di golf celebra i 100 anni dalla prima edizione con un grande spettacolo che andrà in scena sul percorso dell'Argentario Golf Club di Monte Argentario Golf, dal 26 al 29 giugno l'Open d'Italia si gioca all'Argentario L'evento, che torna in Toscana dopo 42 anni è stato presen.

? A 100 anni dalla prima edizione, l’Open d’Italia torna in Toscana! Dal 26 al 29 giugno l’Argentario Golf Club ospita un grande evento internazionale, tra sport, turismo e bellezza del territorio. Orgogliosi di accogliere i campioni del #DPWorldTour! Vai su Facebook

"Sono orgoglioso di giocare l’Open d’Italia, è uno degli eventi più belli dell’anno. Spero di vedervi in tanti, sarà un’esperienza incredibile!" ? Filippo Celli vi aspetta all'Argentario Golf Club, dal 26 al 29 giugno, in Toscana. #Federgolf Vai su X

