Lontani dalle bombe ma con il cuore in Iran | la paura degli iraniani a Torino

Lontani dalle bombe ma con il cuore in Iran, gli iraniani di Torino vivono una tensione palpabile. Tra speranza e angoscia, la comunità si stringe nel silenzio di chiamate deviate e notizie sfuggenti. Medici, commercianti e professionisti, emigrati negli ultimi decenni, condividono un dolore profondo: desiderano che questa guerra finisca, portando pace e libertà nel loro Paese d’origine. La loro voce è un grido di speranza e resilienza, che merita di essere ascoltato.

La guerra in Iran angoscia profondamente la comunità iraniana di Torino, composta da medici, commercianti e professionisti emigrati negli ultimi decenni. "Ho paura, spero che questa guerra faccia uscire il nostro Paese da questo incubo, perché io sono scappato da un grande dittatore", racconta un uomo, che non riesce neppure a contattare i familiari in patria: "Le chiamate vengono deviate, non possiamo avere notizie". C’è chi approva l’intervento americano: "In 47 anni ci abbiamo provato in tutti i modi, ora può succedere di tutto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Lontani dalle bombe, ma con il cuore in Iran": la paura degli iraniani a Torino

