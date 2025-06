Longoni | Vlahovic può arrivare per 20 milioni Bondo per prendere Ricci

Il mercato si scalda con un affare che potrebbe rivoluzionare la Serie A: Longoni svela un possibile asse Milano-Torino per portare Vlahovic e Ricci, puntando su un investimento di 20 milioni. Il serbo nel mirino del Milan, mentre Bondo lavora per assicurarsi Ricci. Una strategia ambiziosa che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel calciomercato italiano. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Andrea longoni ha parlato di un asse Milano-Torino per il mercato. C'è movimento per Ricci e Vlahovic, con il serbo nel mirino del Milan.

