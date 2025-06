Longoni | Pista Thiaw-Bayer si raffredda vi spiego il motivo

Andrea Longoni ha parlato su "Milan Hello" del perché Malick Thiaw potrebbe restare al Milan in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Longoni: “Pista Thiaw-Bayer si raffredda, vi spiego il motivo”

Calciomercato Milan, il Bayer Leverkusen piomba su Thiaw: i dettagli - Il calciomercato entra nel vivo e il Milan deve fare i conti con le avances del Bayer Leverkusen per Malick Thiaw.

Malick Thiaw non sarà un nuovo difensore del Bayer Leverkusen Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, la società teutonica avrebbe chiuso per Jarell Quansah Ecco che, per il giovane centrale tedesco, potrebbe sorprendentemente a Vai su Facebook

Bayer Leverkusen su Malick Thiaw: ritorno in Bundesliga? - Il Bayer Leverkusen ha individuato in Malick Thiaw il profilo ideale per rafforzare la propria retroguardia, soprattutto in vista della probabile partenza di Jonathan Tah, che non rinnoverà il ... Riporta europacalcio.it

Bayer Leverkusen su Malik Thiaw: possibile ritorno in Bundesliga per il centrale del Milan - Il Bayer Leverkusen ha messo gli occhi su Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, come possibile sostituto di Jonathan Tah, il cui futuro sembra lontano dalla BayArena. Scrive milanosportiva.com