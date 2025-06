Longiano al via i lavori nei parchi | nuova illuminazione per i campi sportivi e riqualificazione delle aree verdi

Longiano si anima con un rinnovato entusiasmo: al via i lavori nei parchi e nelle aree sportive, con nuove luci e spazi verdi riqualificati. Il Comune investe nel benessere dei cittadini, migliorando gli ambienti dedicati allo sport e al relax. Nello specifico, saranno installati nuovi impianti di illuminazione che renderanno più sicuri e vivaci questi spazi, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile per tutta la comunità.

Il Comune di Longiano dà il via in questi giorni a una serie di interventi di manutenzione e miglioramento delle aree verdi comunali, con particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi pubblici destinati allo sport e al tempo libero. Nello specifico, saranno installati nuovi impianti di

