Longhi sottolinea | Inter difficoltà normali contro quel ‘catenaccio’!

Bruno Longhi analizza con entusiasmo il cammino dell’Inter nel Mondiale per Club, sottolineando come le difficoltà siano normali di fronte a un avversario solido come il River Plate. Dopo il successo nel finale contro l’Urawa Reds, i nerazzurri puntano al primo posto nel Gruppo E. Ma quanto può davvero contare questa esperienza per i giovani talenti? La risposta nel suo approfondimento.

Bruno Longhi ha effettuato un primo bilancio del Mondiale per Club, esprimendosi in particolare sulle prestazioni dell'Inter e dei suoi giovani. IL RAGIONAMENTO – L'Inter, dopo la vittoria nel finale contro l'Urawa Reds, ambisce a conseguire il primo posto nel Gruppo E grazie alla vittoria contro il River Plate. Ad esprimersi sull'andamento dei nerazzurri nella competizione è stato il giornalista Bruno Longhi, che si è così pronunciato a Radio Sportiva: «Nelle prime partite si rischia di assistere a spettacoli sconcertanti, andando avanti usciranno dei valori sicuramente più rassicuranti e significativi.

