Lombardia due operai morti in cave

Due tragedie in cava scuotono la Lombardia: due operai perdono la vita in incidenti separati ma altrettanto drammatici. La sicurezza sul lavoro resta una priorità fondamentale, e questi eventi ci ricordano l'importanza di investire in prevenzione e tutela. È il momento di riflettere e agire per proteggere chi lavora ogni giorno nei cantieri e nelle cave, affinché simili tragedie non si ripetano.

14.33 Un operaio è morto schiacciato dai detriti in una cava di Faloppio, nel Comasco. La vittima, di 57 anni, ha perso la vita travolto da un masso che si è staccato per cause ancora da accertare. Sul posto i Carabinieri, oltre ai Vigili del fuoco e ai soccorritori ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Con una dinamica simile, sempre in Lombardia, un altro incidente mortale questa mattina in una cava nel Bresciano, a Botticino. Un operaio di 54 anni schiacciato da una lastra di marmo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: lombardia - operai - morti - cave

Incidenti sul lavoro a Faloppio e Botticino, due operai morti in cava in Lombardia schiacciati dai detriti - Tragedie sul lavoro scuotono la Lombardia: due operai hanno perso la vita in incidenti separati, in cava a Botticino e Faloppio, colpiti da massi durante operazioni estrattive.

Giuseppe Passini, 76 anni #giuseppepassini #mortidilavoro Vai su Facebook

Cave fatali, in Lombardia muoiono due operai; Incidenti sul lavoro, a Como e Brescia morti due operai nelle cave schiacciati da dei massi; Operaio di 57 anni muore nel Comasco schiacciato da un masso mentre lavora in una cava.

Incidenti sul lavoro, a Como e Brescia morti due operai nelle cave schiacciati da dei massi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Incidenti sul lavoro, a Como e Brescia morti due operai nelle cave: entrambi schiacciati da massi - A Faloppio i colleghi hanno estratto il 57enne dalle macerie. Da msn.com