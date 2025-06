Lodi cerca di fermare un rimorchio diretto contro l’ospedale e resta schiacciato | gravissimo 50enne

Una tragedia nel cuore di Lodi: un geometra bresciano di 50 anni rischia la vita tentando di fermare un rimorchio fuori controllo, che scivolava minacciosamente verso l’ospedale San Matteo di Pavia. La sua determinazione e coraggio sono stati premiati con una battaglia ancora più dura, mentre le indagini cercano di chiarire la dinamica di questo drammatico episodio. La comunità si stringe intorno a lui in attesa di buone notizie.

Lodi, 23 giugno 2025 – Un geometra bresciano 50enne è ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata, all'ospedale San Matteo di Pavia dopo essere rimasto schiacciato da un rimorchio che era stato sganciato dalla motrice, sulla discesa di via Serravalle a Lodi. Dalla ricostruzione dei fatti, il mezzo avrebbe iniziato a scendere dalla discesa pericolosamente vers o l'ingresso di un ospedale e l'uomo avrebbe avrebbe provato a fermarlo rimanendone, però, travolto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato portato in ospedale in eliambulanza. Sul posto erano in corso lavori legati alla trivellazione di pozzi per la climatizzazione geotermica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, cerca di fermare un rimorchio diretto contro l’ospedale e resta schiacciato: gravissimo 50enne

