Un’azione decisa e mirata per garantire la sicurezza della comunità: nei giorni scorsi, i carabinieri di Siderno, supportati dagli specialisti dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno sequestrato armi e munizioni illegali e denunciato tre persone. Un duro colpo alla criminalità locale, che dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia incessante nel presidiare e tutelare il territorio. Questa operazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra le forze di sicurezza per un ambiente più sicuro e tranquillo.

Nei giorni scorsi, durante un’operazione ad ampio raggio, i militari della stazione carabinieri di Siderno, con il supporto operativo dello squadrone eliportato cacciatori Calabria, hanno denunciato due cittadini sidernesi. Per loro, l’accusa è di detenzione illegale di armi e munizioni, nonché. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Locride, sequestrate armi e munizioni: tre persone denunciate

