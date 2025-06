Lobo di Jason Momoa sarà ufficialmente nel film di Supergirl con Milly Alcock

L’attesissimo debutto di Superman sul grande schermo segna un nuovo capitolo per i DC Studios, e ora si svela una sorpresa: il Lobo di Jason Momoa farà il suo ingresso nel film di Supergirl interpretato da Milly Alcock. Un tocco innovativo che promette di ridefinire l’universo DC, alimentando l’entusiasmo dei fan. James Gunn e il team sono già al lavoro per creare un futuro ricco di sorprese e collaborazioni inaspettate, lasciando intendere che...

Con Superman che si avvicina al suo grande debutto sul grande schermo, i DC Studios sono già al lavoro sul futuro del loro universo, incluso l’attesissimo film di Supergirl. Precedentemente intitolato Supergirl: Woman of Tomorrow, adatterà la serie a fumetti di Tom King e Bilquis Evely, con un cambiamento piuttosto grande al Lobo di Jason Momoa, che non è presente nella storia originale a fumetti. Il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, è apparso al DC Studios Showcase per parlare di tutto ciò che riguarda lo studio, dove i conduttori Frankey Smith e Tyler Coates hanno chiesto a Gunn del ruolo di Lobo nel film, e la sua inclusione preannuncia un cambiamento piuttosto significativo nel modo in cui la storia è inquadrata rispetto all’originale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lobo di Jason Momoa sarà ufficialmente nel film di Supergirl con Milly Alcock

In questa notizia si parla di: supergirl - lobo - jason - momoa

Supergirl, svelati i piani del Lobo di Jason Momoa nel nuovo DC Universe? - Nelle ultime ore, nuovi dettagli sui piani di Lobo, interpretato da Jason Momoa, nel rinnovato universo DC di James Gunn sono emersi.

Supergirl: James Gunn svela finalmente grosse anticipazioni sul film, da Lobo a Krem!; Jason Momoa è ufficialmente il Lobo del DC Universe, comparirà in Supergirl; Supergirl, svelati i piani del Lobo di Jason Momoa nel nuovo DC Universe?.

Supergirl: Why Jason Momoa's Lobo Is So Important for DCU Movie - James Gunn explained why Jason Momoa's Lobo is central to Supergirl and how the character drives the film's story. Da msn.com

Supergirl: è Jason Momoa nei panni di Lobo quello nelle immagini trapelate dal set? - Nuovi video dal set di Supergirl: Woman of Tomorrow mostrano più da vicino il costume di Milly Alcock, ma anche un misterioso avversario che potrebbe essere Lobo, interpretato da Jason Momoa. movieplayer.it scrive