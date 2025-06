Lo strazio della madre di Sara Pedri | Buon compleanno aspettami

Il dolore di una madre per la perdita della figlia è un percorso che miaresi con forza e speranza, ma il ricordo di Sara vive e si rafforza ogni giorno. Nel suo 36º compleanno, non posso che affidare il mio amore alle parole di Mirella Sintoni, testimonianza eterna di un affetto che né il tempo né la distanza potranno mai cancellare. Aspettami, Sara, il nostro incontro sarà più vicino di quanto immaginiamo.

di Mirella Sintoni * ‘La Fisarmonica’ È il tuo compleanno Sara, figlia mia adorata, il tuo 36esimo compleanno. In questi 5 anni della tua scomparsa, il tempo non ha cancellato ne il mio devastante dolore, né il ricordo che di te hanno tutti coloro (e sono tanti) che vengono a salutarti presso il Parco Urbano di Forlì dove cresce sempre più rigoglioso l’albero a te dedicato. Il giardinetto si è riempito di fiori, di piantine, di sassi disegnati, di statuine, di bigliettini e letterine lasciati da chi perpetra il tuo ricordo. Oggi, poi, incredibile a dirsi è arrivato un sorprendente regalo: si tratta di una piccola fisarmonica un po’ datata, ma perfettamente funzionante che Alcidio, caro amico di 95 anni, ha conservato in ringraziamento dei saluti e dei sorrisi a lui rivolti che ai suoi occhi ti rendevano educata, sensibile, simpatica e gioiosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it