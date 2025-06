Lo stato di salute del manifatturiero in provincia | le differenze tra Forlì e Cesena e i settori in ripresa

a mostrare segnali di stagnazione o leggera ripresa nei settori dell’abbigliamento e della meccanica. Analizzando le differenze tra Forlì e Cesena, si nota come il primo territorio abbia vissuto un calo più marcato, mentre Cesena ha evidenziato una certa resilienza, soprattutto grazie alle industrie alimentari. La ripresa del manifatturiero dipende da molteplici fattori, ma è evidente che alcuni settori trainano ancora l’economia locale verso una fase di stabilità e crescita.

