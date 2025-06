Lo staff della Camera Usa non potrà usare WhatsApp

Per garantire la sicurezza e prevenire potenziali rischi, lo staff della Camera Usa dovrà abbandonare WhatsApp sui dispositivi governativi. Una scelta che sottolinea l’importanza di proteggere le comunicazioni ufficiali in un’epoca di crescenti minacce digitali. Questa decisione segna un passo significativo nella gestione della privacy e della sicurezza dei dati del Congresso, spingendo i dipendenti a ricercare alternative più sicure per le proprie comunicazioni quotidiane.

L'applicazione di messaggistica WhatsApp non potrà più essere utilizzata sui dispositivi governativi dello staff della Camera dei rappresentanti Usa. Ne dà notizia Axios. Il responsabile amministrativo della camera bassa statunitense avrebbe informato lunedì i dipendenti del Congresso.

