Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 97,4 punti

Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi si amplia, chiudendo a 97,4 punti. Dopo una giornata di oscillazioni, il differenziale si stabilizza leggermente sopra i livelli di venerdì, riflettendo tensioni e opportunità nel mercato europeo. Con un calo dei rendimenti, l’Italia si avvicina a un momento cruciale per comprendere le future direzioni dell’economia europea e le sue ripercussioni sui risparmi e gli investimenti.

Ha chiuso a 97,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 94 punti segnati in apertura e i 97,8 della chiusura di venerdì scorso. In ribasso di 1,5 punti il rendimento annuo italiano al 3,47% e di 1 punto quello tedesco al 2,5%.

