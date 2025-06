Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 94 e poi balza 100 punti

Lo spread tra BTP e Bund, simbolo di fiducia e stabilità, si muove freneticamente: dopo aver iniziato a 94 punti, si espande oltre i 100, riflettendo l’incertezza dei mercati. Mentre i rendimenti si adeguano alle tensioni, gli investitori rimangono vigili, valutando come questa dinamica influenzerà le prossime mosse economiche. In questo quadro di volatilità, capire le cause di tali oscillazioni è fondamentale per chiunque voglia navigare con successo nel mondo finanziario.

Lo spread tra Btp e Bund si stringe in avvio di giornata a 94 punti dai 97,8 punti della chiusura di venerdì ma subito dopo strappa e si allarga sopra i 100 (100,4). Il rendimento del decennale italiano dal 3,49% risale al 3,54% mentre quello tedesco sale al 2,55% dal 2,51 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 94 e poi balza 100 punti

In questa notizia si parla di: punti - spread - bund - stringe

Lo spread Btp-Bund si stringe a 94,8 punti - Lo spread Btp-Bund si riduce a 94,8 punti base, segnando un miglioramento nelle tensioni tra Italia e Germania.

#ULTIMORA | Lo spread Btp-Bund si stringe, 98,5 punti in avvio Cala il rendimento italiano al 3,47% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 94 e poi balza 100 punti; Lo spread Btp-Bund si stringe, 98,5 punti in avvio; Lo spread Btp-Bund si stringe, 98,5 punti in avvio.

Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 94 e poi balza 100 punti - Lo spread tra Btp e Bund si stringe in avvio di giornata a 94 punti dai 97,8 punti della chiusura di venerdì ma subito dopo strappa e si allarga sopra i 100 (100,4). Lo riporta quotidiano.net

Lo spread Btp-Bund si stringe, 98,5 punti in avvio - Il rendimento del titolo di Stato italiano scende dal 3,52% di ieri al 3,47% e quello tedesco torna al 2,48% dal 2,52 per cento. Secondo ansa.it