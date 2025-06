Lo sport incontra l’eleganza e scende in campo

Lo sport incontra l'eleganza in un connubio perfetto, e Erreà lo dimostra ancora una volta. Fondato nel 1988 a San Polo di Torrile (Pr), il brand si distingue per il suo impegno nel vestire il mondo dello sport con cura sartoriale. Ora, con un nuovo accordo strategico, Erreà rafforza la sua missione: unire stile, qualità e innovazione per elevare ogni attività sportiva a nuovi livelli di eccellenza.

FIN DALLA LORO fondazione, avvenuta a San Polo di Torrile (Pr) nel 1988, il loro slogan è: "Vestiamo lo sport mondiale con cura sartoriale". Già, perché Erreà - azienda che rappresenta, ormai, un punto di riferimento nel settore teamwear (abbigliamento per società sportive), grazie a capi tecnici in grado di assicurare i massimi standard di qualità, sicurezza e comfort – ha annunciato, nelle scorse settimane, di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con il noto club calcistico spagnolo Castellón. L'intesa prenderà il via dalla stagione 202526 e prevede, tra l'altro, la fornitura dell'intero materiale tecnico del club calcistico, dalla prima squadra al settore giovanile.

