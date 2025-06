Lo spirito geometrico delle opere di Arnaldo Pomodoro | forme materiali e strutture di sculture monumentali

Arnaldo Pomodoro, genio del Novecento, ha trasformato il suo background di geometra in un linguaggio artistico unico, fatto di forme, materiali e strutture monumentali. La sua opera rappresenta un viaggio attraverso l’essenza stessa della geometria e dell’arte contemporanea, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare generazioni future. Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo fondamentale della scultura moderna, ma il suo spirito vive nelle sue creazioni senza tempo.

Tutto parte dai suoi studi da geometra: Arnaldo Pomodoro e le sue opere sono un connubio di forme, strutture e materiali. Lui, artista spentosi nella giornata di ieri domenica 22 giugno alla veneranda età di 99 anni, avrebbe raggiunto oggi il secolo di vita. Vita durante la quale ha vissuto e prodotto l’arte del Novecento, quella contemporanea, percorrendo le tappe di quello studio della materia tanto caro al secolo scorso. Arnaldo Pomodoro, le opere dominate da forme e materia. Fratello di Giò Pomodoro, scomparso nel 2002, condivide con lui gli spazi per realizzare le sue opere. Entrambi con formazione da geometra, studiano con passione lo spazio e le forme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lo “spirito geometrico” delle opere di Arnaldo Pomodoro: forme, materiali e strutture di sculture monumentali

