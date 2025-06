Lo spettacolo dei delfini che giocano nel mare di Palmarola | il video

Nel meraviglioso mare di Palmarola, un vero paradiso nascosto, un gruppo di delfini si esibisce in un emozionante spettacolo di giochi e acrobazie. La loro danza tra le acque cristalline ha conquistato il cuore di migliaia di appassionati, regalando un momento di pura magia naturale. Scopriamo insieme questo incredibile incontro con la natura, un ricordo che resterà impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di assistervi.

Nel mare cristallino di Palmarola, piccola isola pontina, un gruppo di stenelle striate è stata filmata mentre nuota e gioca accanto a un'imbarcazione. Il video mostra un momento di gioco dei delfini che ha subito catturato l'attenzione di migliaia di utenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: delfini - mare - palmarola - spettacolo

IMA Maxi European Championship, la seconda giornata a Sorrento tra strategia, scenari mozzafiato e spettacolo in mare - La seconda giornata dell'IMA Maxi European Championship a Sorrento ha offerto uno spettacolo emozionante tra strategie, scenari mozzafiato e intense regate in mare.

Spettacolo in mare aperto: delfini avvistati al largo di Miseno - L’avvistamento è avvenuto in alto mare, in un tratto compreso tra Posillipo e Bacoli, in direzione di Ischia. Scrive ilmattino.it

Spettacolo in mare aperto: delfini avvistati al largo di Miseno - Uno spettacolo emozionante ha incantato in mare aperto chi si trovava al largo di Capo Miseno: un gruppo di delfini, composto secondo le stime da circa 25- Riporta msn.com