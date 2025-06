Lo spauracchio Alexander Bublik a Wimbledon | estro e concretezza sull’erba un pericolo per tutti

L’attesa per Wimbledon cresce, ma tra i protagonisti si distingue anche il sorprendente Alexander Bublik, pronto a mettere in discussione ogni pronostico con il suo stile estroverso e la sua concretezza sull’erba. La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si avvicina, alimentando sogni e dubbi tra appassionati e analisti. Riuscirà il talento spagnolo a confermarsi in questa superficie? La risposta arriverà nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: Wimbledon non deluderà.

Wimbledon si è avvicina. Dal 30 giugno al 13 luglio i Championships illumineranno la scena e sui prati di Church Road ci si chiede se si rivedrà nuovamente in finale la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I dubbi, in questo caso, sono più sul n.1 del mondo che sullo spagnolo, visto il differente avvicinamento allo Slam di Londra. Alcaraz, infatti, è reduce da una serie notevolissima di vittorie. Ieri, sull’erba del Queen’s, ha festeggiato il quinto titolo stagionale, il terzo consecutivo, avendo portato il computo delle vittorie a 26 negli ultimi 27 incontri disputati. Numeri pazzeschi per un giocatore in grandissima fiducia, uscito chiaramente esaltato dal successo del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lo spauracchio Alexander Bublik a Wimbledon: estro e concretezza sull’erba, un pericolo per tutti

In questa notizia si parla di: erba - wimbledon - spauracchio - alexander

Nick Kyrgios rinuncia alla stagione sull’erba: addio a Wimbledon per l’australiano - Nick Kyrgios dice addio a Wimbledon e alla stagione sull'erba, un'assenza che colpisce non solo i fan, ma anche il panorama tennistico.

Ha giocato un tennis sontuoso. Ha battuto il numero uno del mondo. Ha battuto in finale la sua bestia nera, il suo incubo. Quello di Halle è un titolo stra-meritato per Alexander Bublik. E non si può non essere felici per lui, con il suo modo di vivere e giocare cos Vai su Facebook

Lo spauracchio Alexander Bublik a Wimbledon: estro e concretezza sull’erba, un pericolo per tutti.

Dalla terra all’erba, Alcaraz è imbattibile: bis al Queen’s - LONDRA — E meno male che quelle “scandalose” vacanze a Ibiza la settimana scorsa avrebbero distratto questo 22enne che, dopo il trionfo al Roland Garros contro Jannik Sinner, si era azzardato a rilass ... Si legge su repubblica.it

A Wimbledon non c’è più l’erba di una volta - L’edizione del 2023 di Wimbledon è cominciata questa settimana e dell’erba dei campi si è già parlato moltissimo. Secondo ilpost.it