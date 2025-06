Lo scherzo dello Zenit annuncia di aver donato denaro al Barcellona per comprare Nico Williams

Il mondo del calcio è in fermento: lo scherzo dello Zenit annuncia di aver donato denaro al Barcellona per acquistare Nico Williams, che ha già dato il suo sì al club catalano. Con un contratto di sei stagioni e un ingaggio da sogno, l’attaccante spagnolo si prepara a vivere una nuova avventura. Ora, i Blaugrana sono al lavoro per chiudere la trattativa con l’Athletic Bilbao. Il futuro di Nico è ormai scritto: una volta completata questa operazione, il calcio europeo cambierà volto.

Nico Williams ha detto sì al Barcellona. L'attaccante esterno della nazionale spagnola si è accordato con il club catalano per un contratto per le prossime 6 stagioni fino a giugno 2031 con un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti all'anno. Ora i dirigenti del Barcellona sono al lavoro per trovare un'intesa anche con l'Athletic Bilbao per una cifra vicina ai 62 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione. L' Athletic Bilbao vuole ricevere in un'unica soluzione, mentre i catalani sarebbero anche disposti a pagare di più, ma facendolo a rate, a causa delle loro perduranti difficoltà di bilancio.

