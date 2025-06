Lo scambio piace al Napoli | Osimhen-Juve parola fine

La corsa a Victor Osimhen si infiamma: Juventus e Napoli si contendono il fuoriclasse, ma il tempo stringe e le chance di un trasferimento rapido si assottigliano. Con i costi sempre più elevati e le strategie di mercato in evoluzione, le ultime ipotesi puntano su uno scambio che potrebbe rivoluzionare l’attacco di entrambe le squadre. Resta da capire se questa trattativa potrà concretizzarsi prima della fine del mercato.

La Juventus rischia di vedere sfumare definitivamente il colpo Osimhen: l'ultima idea è lo scambio, il Napoli vuole chiudere alla svelta. La Juventus ha Victor Osimhen come primo obiettivo per l'attacco ma con il passare dei giorni le possibilità di vedere l'attaccante nigeriano in maglia bianconera diminuiscono sempre di più. Comolli e Chiellini devono infatti tenere conto dei costi: per arrivare al bomber bisogna spendere di più dei 75 milioni della clausola riservata ai club esteri, senza dimenticare l'ingaggio richiesto dall'ex Lille (più o meno 10 milioni di euro all'anno). La preferenza di Osimhen – 37 gol in 41 presenze nell'ultimo anno al Galatasaray, dove è arrivato in prestito dal Napoli la scorsa estate – è proprio la Juventus, ma il Napoli gradirebbe invece cederlo all'estero per non rinforzare una concorrente.