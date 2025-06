Lo chiamano Piano Mattei ma funziona così | l’Europa paga l’Italia firma e si scatta un selfie

Il vertice romano, con Ursula von der Leyen accanto a Giorgia Meloni, ha suscitato grandi aspettative, ma dietro l'apparenza di un'epica partnership si cela un pacchetto di progetti in gran parte già noti e finanziati. Tra selfie e firme, si svela un mosaico di vecchie iniziative rivestite di nuovo colore nazionale, come il Global Gateway. Ma quale sarà davvero il futuro di questi impegni? La risposta potrebbe sorprenderti.

Il vertice romano, con Ursula von der Leyen al fianco della premier italiana Giorgia Meloni, è servito soprattutto a dare una cornice epica a qualcosa che epico non è: un pacchetto di progetti e finanziamenti che, a ben vedere, sono in gran parte soldi comunitari, vecchie iniziative riverniciate, o accordi multilaterali impacchettati col tricolore. Tipo il Global Gateway, per intenderci — il grande piano europeo da 300 miliardi per il Sud Globale, che già da anni promette investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e sviluppo. Il problema? Che venerdì scorso a Roma molte di queste iniziative sono state presentate come se fossero “Piano Mattei”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it