Lizzo racconta come ha perso peso tra farmaci e scelte alimentari La svolta? Ho ripreso a mangiare carne e pesce

Lizzo svela il suo percorso di trasformazione, tra farmaci e scelte alimentari. Dopo aver provato Ozempic, ha capito che il vero cambiamento nasce dalla volontà e dal ritorno a un'alimentazione più equilibrata, includendo carne e pesce. La cantante condivide la sua esperienza senza filtri, sottolineando l'importanza di ascoltare il proprio corpo e trovare il metodo più adatto. Un messaggio di autenticità e determinazione che ispira a prendersi cura di sé.

L izzo lo dice senza giri di parole e racconta come ha perso peso: « Ho provato di tutto. Anche Ozempic ». Ma alla fine non è stato un farmaco a cambiare davvero il suo corpo. La svolta? Lasciare la dieta vegana e tornare a mangiare carne e pesce. La cantante ne ha parlato apertamente durante un’intervista con la podcaster Trisha Paytas, spiegando che sì, Ozempic funziona: « Ti fa mangiare meno, ti fa sentire sazio. Ma se riesci a farlo da solo con la forza di volontà, è la stessa cosa ». Perdita di peso e conteggio delle calorie: 7 falsi miti da sfatare. guarda le foto La svolta: smettere di essere vegana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lizzo racconta come ha perso peso tra farmaci e scelte alimentari. «La svolta? Ho ripreso a mangiare carne e pesce»

