LIVE Sonego-Marozsan ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | inizia l’ultimo torneo prima di Wimbledon

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si accendono i riflettori su un emozionante match di primo turno all’ATP Eastbourne 2025, l’ultimo torneo prima di Wimbledon. Lorenzo Sonego e Fabian Marozsan si affrontano in una sfida cruciale, dove il vincitore avrà un passo avanti verso il grande palcoscenico londinese. Rimanete con noi per vivere in diretta ogni scambio di questa battaglia che potrebbe segnare il destino dei nostri protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del torneo ATP 250 di EASTBOURNE 2025, ultima tappa prima di Wimbledon per Lorenzo SONEGO e Fabian Marozsan. Scontro subito da dentro o fuori per il torinese, che è tornato a esprimersi vicino al suo massimo livello nel torneo di HALLE, in cui ha sconfitto nettamente lo specialista Struff e poi si è arreso solamente al tie-break decisivo del 3º set contro Alexander Zverev. L’azzurro ricerca ancora la seconda vittoria consecutiva in uno stesso torneo nel circuito maggiore dall’exploit di gennaio agli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: inizia l’ultimo torneo prima di Wimbledon

