LIVE Sonego-Marozsan ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

Preparati a vivere un emozionante match di tennis tra Sonego e Marozsan all’ATP Eastbourne 2025! Assisti in diretta alle azioni dei protagonisti, pronti a sfidarsi sul campo con determinazione e talento. Non perdere neanche un momento di questa sfida avvincente: clicca qui per aggiornamenti live e immergerti nell’atmosfera di questa affascinante competizione! La partita promette sorprese e grandi emozioni fino all’ultimo punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 17:00 Ha pescato un rivale impegnativo e imprevedibile, l’ungherese può comunque alternare grandi prestazioni a clamorose debacle. La sua arma principale è il rovescio, e sa usare alla grande lo slice al servizio, così come la smorzata. 16:56 L’azzurro vuole dare continuità al bel torneo di HALLE, dove ha raggiunto gli ottavi di finale sconfiggendo Struff e arrendendosi solo al tie-break decisivo contro Zverev. 16:52 Finisce il match con la vittoria di Jones! Ci siamo, tra poco in campo Lorenzo Sonego e Fabian Marozsan. 15:32 Francesca JONES (USA) in vantaggio 6-4 sulla specialista Greet Minnen (BEL), poi SONEGO! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

