LIVE Sonego-Marozsan ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | esordio complicato contro l’ungherese

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live dell’atteso primo turno al torneo ATP 250 di Eastbourne 2025, l’ultima tappa prima di Wimbledon. Un esordio complicato attende Lorenzo Sonego e Fabian Marozsan, protagonisti di un duello imperdibile. Dopo una risalita di forma nel torneo di Halle, il torinese cerca di confermarsi ai massimi livelli affrontando sfide decisive: sarà una battaglia all’ultimo colpo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di primo turno del torneo ATP 250 di EASTBOURNE 2025, ultima tappa prima di Wimbledon per Lorenzo SONEGO e Fabian Marozsan. Scontro subito da dentro o fuori per il torinese, che è tornato a esprimersi vicino al suo massimo livello nel torneo di HALLE, in cui ha sconfitto nettamente lo specialista Struff e poi si è arreso solamente al tie-break decisivo del 3º set contro Alexander Zverev. L'azzurro ricerca ancora la seconda vittoria consecutiva in uno stesso torneo nel circuito maggiore dall'exploit di gennaio agli Australian Open.

