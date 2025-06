LIVE Sonego-Marozsan 6-2 6-4 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | chiude il piemontese e sfiderà un francese

Lazio di emozioni a Eastbourne 2025: Lorenzo Sonego interrompe la sua avventura con un punteggio di 6-2, 6-4 contro il francese Marozsan, chiudendo così il suo esordio al torneo. Un match intenso che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, ma il cammino del piemontese continua con ottimismo. Ora, occhi puntati sul prossimo confronto, dove l’attesa per una sfida di alto livello si fa sempre più incandescente. Restate con noi, perché l’emozione non finisce qui!

Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio di Lorenzo SONEGO a EASTBOURNE, torneo dove fu finalista nel 2021. Un saluto sportivo! 18:27 Al prossimo turno ecco che l'occasione sarà ghiotta! Ugo Humbert è un giocatore di caratura superiore rispetto all'azzurro, che però sull'erba può assolutamente fare il colpaccio che ha già messo a segno per ben 3 volte ma sulla terra battuta. Sarà il primo confronto diretto sui prati. 18:26 Le statistiche ci dicono di un azzurro da 84% di punti con la prima di servizio, che ha messo il 60% delle volte. Sulla seconda un punto su due per il torinese (1121) mentre Marozsan appena il 38% di punti sulla seconda.