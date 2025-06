LIVE Sonego-Marozsan 6-2 5-4 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | il piemontese serve per chiudere il match

Su un campo di Eastbourne segnato da condizioni meteorologiche avverse, Sonego dimostra tutta la sua padronanza e determinazione, chiudendo il match contro Marozsan in due set con autorevolezza. Con statistiche impressionanti, l’azzurro ha dominato con il suo servizio e ha saputo sfruttare ogni occasione. La partita è ormai alle battute finali: clicca qui per aggiornare in tempo reale e seguire gli ultimi momenti della sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:26 Le statistiche ci dicono di un azzurro da 84% di punti con la prima di servizio, che ha messo il 60% delle volte. Sulla seconda un punto su due per il torinese (1121) mentre Marozsan appena il 38% di punti sulla seconda. SONEGO b. Marozsan 6-2, 6-4! Chiude l’azzurro in due set gestendo alla grande le condizioni meteo molto avverse oggi a Eastbourne. 40-15 Stecca il rovescio difensivo Marozsan. Due palle match! 30-15 Servizio slice vincente. 15-15 Non se la sente però di andare lungoriga di dritto e sbaglia andando il cross Marozsan. 0-15 Attacca di dritto alla grande e chiude al volo l’ungherese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan 6-2, 5-4, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: il piemontese serve per chiudere il match

