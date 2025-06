LIVE Sonego-Marozsan 6-2 3-2 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | azzurro avanti di un set e di un break

Il match tra Sonego e Marozsan a Eastbourne 2025 si sta accendendo, regalando emozioni da cardiopalma. Azzurro avanti di un set e di un break, la partita è una battaglia di talento e tenacia. Riuscirà Sonego a mantenere il vantaggio o Marozsan troverà la forza per ribaltare le sorti? Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere nemmeno un colpo di questa partita avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Affossa però il rovescio Marozsan. 30-0 Dritto in cross a segno del magiaro. 15-0 Attacca bene di dritto Marozsan. 4-2 ACE! 40-15 Servizio e dritto! 30-15 Servizio, attacco di dritto e volèe a chiudere! 15-15 Miracolo di Sonego! La risposta di Marozsan era all’incrocio, in qualche modo ha giocato lo stesso di dritto Sonego, per poi attaccare subito dopo con un magico stretto. Anche la volèe in tuffo di rovescio a sigillare il quindici! 0-15 Folata di vento che porta via il chop dell’italiano. 3-2 Resta vivo nel match il magiaro. 40-30 Nastro vincente Marozsan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan 6-2, 3-2, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: azzurro avanti di un set e di un break

