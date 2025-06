LIVE Sonego-Marozsan 6-2 2-0 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | l’azzurro gestisce bene il forte vento nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Servizio e appoggio di volo! Scappa quindi via Sonego! A-40 GRAN PRIMA! 40-40 Problematica risposta di dritto del magiaro. 40-A Timido l’attacco di Sonego, passa di rovescio Marozsan. 40-40 Alla grande la prima, alla grande il dritto anomalo vincente! 30-40 Doppio fallo (3°). Attenzione! 30-30 Scambio più divertente della partita, succede di tutto tra folate e tocchi sbagliati. Vince il punto l’ungherese e si avvicina pericolosamente. 30-15 Largo il rovescio dell’azzurro. 30-0 Ancora bene Sonego con servizio e dritto. 15-0 Servizio vincente. 1-0 Sbaglia ancora un confuso Marozsan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan 6-2, 2-0, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: l’azzurro gestisce bene il forte vento nel 1° set

