LIVE Sonego-Marozsan 5-2 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | doppio break per l’azzurro si gioca nella bufera

Live da Eastbourne 2025: Sonego domina Marozsan con un doppio break, portandosi sul 5-2. Il match si gioca sotto una vera tempesta, ma l’azzurro non si ferma. Riuscirà a mantenere il vantaggio e chiudere in modo brillante questa sfida? Clicca qui per gli aggiornamenti in tempo reale e scopri come prosegue questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Esce lo slice a Sonego. 30-0 Lungo il rovescio lungoriga di Marozsan. 15-0 Servizio e dritto profondo, basta per Sonego! 5-2 A quindici Marozsan. 40-15 Prima vincente. 30-15 Si scambia a basso ritmo, qui Marozsan trova per la prima volta il suo rovescio diagonale. 15-15 Doppio fallo (2°). 15-0 Prima slice vincente Marozsan. 5-1 Tiene la battuta Sonego e scappa ancora. 40-15 In rete la palla corta. 40-0 Slice vincente. Che folate! 30-0 Seconda al corpo di Sonego vincente! 15-0 Passa ancora bene con il rovescio Sonego! Marozsan aveva attaccato dietro al chop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan 5-2, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro, si gioca nella bufera

In questa notizia si parla di: marozsan - sonego - diretta - doppio

LIVE Sonego-Marozsan 4-1, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro, si gioca nella bufera - L’atmosfera a Eastbourne si infiamma: Sonego domina il primo set contro Marozsan, con un doppio break che lascia gli spettatori senza fiato.

?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI AL ROLAND-GARROS 25-5 Ore 13:00 Stefanini vs Teichmann Ore 14:30 Gigante vs Hassan Ore 14:30 Nardi vs Marozsan Ore 15:00 Musetti vs Hanfmann Ore 16:30 Paolini vs Yuan Ore 20:15 Soneg Vai su Facebook

Atp Halle, Sinner-Sonego out nel doppio; LIVE! Vincono e convincono Medvedev e Bublik, derby francese ad Halys; Australian Open 2025 oggi: italiani in gara, programma delle partite del 18 gennaio e avversari · Tennis ATP e WTA.

Atp Halle, Sinner-Sonego out nel doppio - Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono out dal torneo di doppio ad Halle. Secondo tg24.sky.it

Australian Open 2025, i risultati di oggi 18 gennaio in diretta: Paolini sconfitta da Svitolina. Sonego batte Marozsan, Musetti perde da Shelton. Rune sfiderà Sinner - Nel terzo set, poi, Paolini non è mai riuscita ad arginare la potenza dell'avversaria: le resta il doppio con Sara ... Da corriere.it