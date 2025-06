LIVE Sonego-Marozsan 4-1 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | doppio break per l’azzurro si gioca nella bufera

L’atmosfera a Eastbourne si infiamma: Sonego domina il primo set contro Marozsan, con un doppio break che lascia gli spettatori senza fiato. In un contesto incerto, tra vento e pressione, i due si sfidano in uno spettacolo di tenacia e talento. Riuscirà l’azzurro a consolidare il vantaggio o il magiaro reagirà? Segui la diretta e scopri come si evolverà questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Nuovo gratuito di dritto di Marozsan, altro break! 15-40 Doppio fallo anche del magiaro. Altre due chance di break! 15-30 Fuori tempo, per forza di cose nell’esecuzione del rovescio difensivo Marozsan. 15-15 Servizio e dritto Marozsan. 0-15 Si gioca quasi a velocità rallentata, passa di rovescio Sonego. Qui la velocità era bassa, e si è scambiato. 1-3 Non arrivano a 4 colpi i giocatori, difficile giocare. Stecca Marozsan. A-40 ACE sporco ancora slice. 40-40 Doppio fallo (2° del game). 40-30 Lo slice, il dritto di là! 30-30 Rallenta la velocità, non risponde il magiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan 4-1, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro, si gioca nella bufera

