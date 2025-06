LIVE Sonego-Marozsan 1-0 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | break iniziale dell’azzurro!

Il primo set tra Sonego e Marozsan si infiamma all’ATP di Eastbourne 2025, con l’azzurro subito protagonista grazie a un break iniziale. La sfida è vibrante, tra scambi intensi e colpi spettacolari: il vento rende tutto più emozionante. Rimanete aggiornati per vivere ogni istante di questa partita avvincente, dove ogni punto potrebbe fare la differenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere nemmeno un dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima vincente, il vento aumenta. 30-0 Altra prima vincente. 15-0 Servizio vincente al corpo Sonego, che folate! 1-0 Errore anche di rovescio. BREAK! 15-40 Che inizio di Sonego! Pianissimo tira la seconda Marozsan, aggredisce alla grande coi primi due dritti l’azzurro e ha subito due chance. 15-30 Lungo il dritto difensivo di Marozsan. 15-15 Passante di dritto in corsa Lorenzo! 15-0 Non controlla il dritto difensivo Sonego. C’è un vento clamoroso! Serve il magiaro 17:03 I due si trovarono al 3° turno degli Australian Open, il magiaro partì bene e non sfruttò tre chance di doppio set di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Marozsan 1-0, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: break iniziale dell’azzurro!

