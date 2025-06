Litigano per un prestito | lo lancia in un pozzo con mani e piedi legati

Una tragica disputa per un prestito si è trasformata in una scena da film noir, quando Antonio Avellano, 38 anni di San Severo, ha tentato di eliminare il rivale gettandolo in un pozzo con mani e piedi legati. Fortunatamente, la vittima si è salvata per un soffio, ma per l'aggressore sono scattate le manette. La giustizia ha fatto il suo corso: condannato in...

Pretendeva dei soldi dal rivale e per ritorsione, con l'aiuto di un complice, lo ha gettato in un pozzo con mani e piedi legati. Solo per un caso la vittima si è salvata, mentre per l'aggressore si sono aperte le porte del carcere. Un 38enne di San Severo, Antonio Avellano, è stato condannato in.

Serena Mollicone ha 18 anni. Il 1 giugno 2001 esce di casa all’alba per una visita medica. Non tornerà mai più. Il suo corpo viene ritrovato due giorni dopo in una discarica abusiva. Mani e piedi legati, la testa coperta da un sacchetto. Chi l’ha uccisa? Perché? Vai su Facebook

