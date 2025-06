Litigano in disco poi si azzuffano fuori | 27enne finisce accoltellato

Una notte di divertimento si è trasformata in un episodio di violenza a Misano, dove un litigio in discoteca ha scatenato una rissa con un colpo di scena drammatico. Un giovane di 27 anni è stato ferito da un coltello durante lo scontro, ma fortunatamente le sue ferite si sono rivelate meno gravi del previsto. La vicenda solleva ancora una volta il problema della sicurezza nei locali notturni.

Litigano nel bagno della discoteca. Dalle parole passano alle mani: uno dei due tira fuori un coltellino e aggredisce l’altro. È successo ieri mattina all’esterno della Villa delle Rose. Il ragazzo ferito è un 27enne abruzzese, venuto a far serata nel locale di Misano. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che dopo le prime cure sul posto hanno portato il giovane in pronto soccorso. Per sua fortuna, le ferite si sono rivelati superficiali: il 27enne è stato dimesso in giornata. Il fatto è avvenuto quando la serata nella discoteca volgeva al termine. Da una prima ricostruzione, la lite è scoppiata intorno alle 5, quando l’abruzzese e il giovane che poi l’ha ferito erano nel bagno della Villa delle Rose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it