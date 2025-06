Litiga con un 29enne fuori da un locale a Como e lo accoltella | 19enne arrestato per tentato omicidio

Una serata che si trasforma in tragedia a Como: un confronto tra giovani degenera in violenza, portando all’arresto di un 19enne per tentato omicidio. La polizia ha prontamente intervenuto, ma cosa ha scatenato questa escalation? Scopriamo i dettagli di una vicenda che scuote la comunità e ci mette di fronte alla difficile domanda sulla gestione dei conflitti giovanili. Continua a leggere.

La polizia di Stato di Como ha arrestato un 19enne per tentato omicidio e porto abusivo di arma. Il ragazzo nella notte tra il 21 e il 22 giugno avrebbe accoltellato un 29enne al culmine di una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

