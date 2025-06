Lite tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva al WTA 500 di Amburgo | scintille sottorete dopo il match

Al WTA 500 di Amburgo, il match tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva ha regalato non solo un'emozionante battaglia tennistica, ma anche momenti di grande tensione che sono sfociati in una scintilla sottorete. La partita, combattuta e ricca di nervi a fior di pelle, ha visto le due atlete protagoniste di uno scontro acceso al termine del match. Ecco cosa è successo esattamente...

Momenti di forte tensione al WTA 500 di Amburgo durante i sedicesimi di finale tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva. La partita, vinta dalla tennista greca con il punteggio di 7-5, 7-6, si è conclusa con una lite infuocata sottorete, che ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria rissa. WTA Amburgo: scintille tra Sakkari e Putintseva dopo la stretta di mano. Il match, già carico di nervosismo e tensioni in campo, è esploso definitivamente al momento della stretta di mano. Putintseva, 34ª del ranking WTA, ha evitato di guardare negli occhi la sua avversaria, un gesto che Maria Sakkari (attualmente numero 85 al mondo) ha percepito come provocatorio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Lite tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva al WTA 500 di Amburgo: scintille sottorete dopo il match

In questa notizia si parla di: sakkari - putintseva - amburgo - lite

Maria Sakkari esplode contro Putintseva: “Guarda come ti comporti. Qui non piaci a nessuno” - Il match tra Maria Sakkari e Yulia Putintseva si trasforma in un vero e proprio show di tensione e passione.

Sakkari-Putintseva, furiosa lite a fine partita ad Amburgo: “Non piaci a nessuno” https://msn.com/it-it/sport/tennis/sakkari-putintseva-furiosa-lite-a-fine-partita-ad-amburgo-non-piaci-a-nessuno/ar-AA1Hc33S?ocid=spr_trending&businessvertical=News… - X Vai su X

Bella stretta di mano, non piaci a nessuno. Il video della lite sottorete Sakkari-Putintseva; Tensione al Wta di Amburgo, lite sottorete tra Sakkari e Putintseva; Sakkari-Putintseva, furiosa lite a fine partita ad Amburgo: “Non piaci a nessuno”.

Tensione al Wta di Amburgo, lite sottorete tra Sakkari e Putintseva - Video - Al termine del match tra la greca Maria Sakkari, numero 85 del mondo, e la kazaka Yulia Putintseva, 34esima del ranking, le due tenniste hanno avuto un'a ... msn.com scrive

Sakkari-Putintseva, furiosa lite a fine partita ad Amburgo: “Non piaci a nessuno” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com