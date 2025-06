Lite sul bus autista costretto a fermarsi e a chiamare i carabinieri

Una tranquilla corsa notturna si trasforma in un episodio di tensione quando tre individui con precedenti penali si oppongono fermamente all'intervento dei carabinieri, costringendo l’autista a fermarsi e chiamare le forze dell’ordine. La scena, avvolta in un’atmosfera di caos, mette in luce quanto sia fondamentale la presenza delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza di tutti. La vicenda si conclude con le denunce ufficiali e il rispetto della legge.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio tre soggetti con pregiudizi di polizia. I militari sono intervenuti in zona Quarto su richiesta del conducente di un autobus notturno in quanto era scaturita una lite. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lite sul bus, autista costretto a fermarsi e a chiamare i carabinieri

