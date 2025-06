Lite rischia di finire in tragedia | 23enne accoltellato nei Quartieri Spagnoli

Lite rischia di finire in tragedia nei Quartieri Spagnoli: un 23enne di Ponticelli è stato accoltellato al braccio durante un alterco con sconosciuti. La notte si tinge di tensione e paura, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto. Un episodio che mette in evidenza la fragile convivenza e il bisogno di maggiore sicurezza in quella zona. La vicenda resta ancora da chiarire, ma ci ricorda quanto sia importante intervenire tempestivamente per prevenire tragedie.

Nella notte un 23enne incensurato di Ponticelli è stato colpito al braccio destro con un’arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane avrebbe discusso con alcuni sconosciuti in vico Tre Regine (Quartieri Spagnoli). Al culmine della lite, le cui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lite rischia di finire in tragedia: 23enne accoltellato nei Quartieri Spagnoli

