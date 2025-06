Lite furiosa tra ex per il figlio | lui le ruba il cellulare e scappa

Una lite furiosa tra ex per il figlio si trasforma in un episodio di grande tensione in piazza Primo Maggio, culminato con un uomo che ruba il cellulare e scappa. La discussione accesa tra i due, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 giugno, ha portato alla denuncia per furto con strappo. Un episodio che mette in luce come le questioni familiari possano degenerare in comportamenti estremi, lasciando tutti senza parole.

Una lite accesa in piazza Primo Maggio ha portato alla denuncia di un uomo per furto con strappo. Protagonisti della discussione, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 giugno, sono stati una coppia di ex fidanzati, le cui divergenze hanno avuto come fulcro il figlio e la gestione.

