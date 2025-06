L’Italia pensa al rimpatrio dei lingotti custoditi dagli Usa ma per Meloni c’è un problema

L’Italia, insieme alla Germania, sta considerando seriamente il ritorno delle riserve auree custodite negli Stati Uniti, alimentando dubbi sulla sicurezza dei caveau della Federal Reserve. Un passo che potrebbe rivoluzionare l’equilibrio finanziario e diplomatico tra le nazioni. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa mossa e quali conseguenze si prefigura per la stabilità globale? Berlino e Roma sono pronte al...

Cosa succede se l’oro non è più al sicuro nemmeno dentro i caveau della Federal Reserve americana? Germania e Italia, insospettite dai venti politici d’oltreoceano, stanno valutando la possibilità di riportare in patria parte delle loro riserve auree, oggi conservate a New York. Una decisione che avrebbe implicazioni non solo economiche, ma anche diplomatiche, vista la nuova e turbolenta fase nei rapporti transatlantici. Berlino e Roma pronte al prelievo: in ballo 245 miliardi. A lanciare l’indiscrezione è stato il Financial Times: Germania e Italia starebbero studiando il rimpatrio di lingotti per un valore complessivo di 245 miliardi di dollari, attualmente custoditi dalla Federal Reserve di New York. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it