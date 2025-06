L’Italia è pronta a farlo | Iran-USA l’annuncio del ministro Tajani

L’Italia si prepara a diventare protagonista di un importante sforzo diplomatico nel cuore della crisi tra Iran e Stati Uniti. Dopo un’intensa videoconferenza con gli ambasciatori coinvolti, il ministro degli Esteri Tajani ha lanciato un appello affinché si riavvii il dialogo diretto, senza intermediari. Roma potrebbe presto ospitare un nuovo, cruciale confronto diplomatico, offrendo all’Italia l’opportunità di rafforzare il proprio ruolo di ponte tra le potenze mondiali. Ecco le aspettative e le sfide che ci attendono.

La tensione tra Iran e Stati Uniti ha raggiunto un nuovo picco, ma l'Italia prova a giocare il ruolo di mediatore. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo una videoconferenza con gli ambasciatori nei Paesi coinvolti nel conflitto, ha lanciato un appello diretto per scongiurare l'escalation. Una proposta chiara: far ripartire il dialogo senza intermediari. E Roma potrebbe diventare il teatro di questo nuovo confronto diplomatico. Ecco le sue parole e il contesto internazionale.

