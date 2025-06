Liste d’attesa nella sanità Bertolaso | Sperimentazione col Nas funziona entro fine anno la svolta

Milano, 23 giugno 2025 – La lotta alle liste d’attesa in Lombardia sembra finalmente entrare nella sua fase decisiva, grazie alla sperimentazione con i Nas che promette risultati concreti entro fine anno. Guido Bertolaso, assessore al Welfare, si mostra ottimista: “I risultati sono positivi e siamo fiduciosi che questa iniziativa rappresenti una svolta concreta nel migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale”. La speranza di un cambiamento reale si fa strada, e la svolta sembra ormai vicina.

Milano, 23 giugno 2025 – Sulla sperimentazione in Lombardia con i Nas per le liste d'attesa, "i risultati che arrivano sono positivi, quindi da questo punto di vista siamo ottimisti e crediamo che si stia facendo un buon lavoro". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso a margine dell'evento 'Salute Direzione Nord' a Milano. "Voglio ricordare che il monitoraggio dei Nas è qualcosa che è previsto dalla legge, il problema delle liste d'attesa è stato individuato dal ministro della Salute come uno dei problemi da risolvere. Noi ci siamo adeguati - ha aggiunto -, non lavoriamo solamente con i Nas, abbiamo tutta una serie di realtà territorial i nelle nostre strutture sanitarie che devono ogni giorno controllare che il problema delle liste d'attesa si riduca.

