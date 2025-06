List di quattro uomini fondata come Marc Guehi scivola via

Il mercato dei difensori al Chelsea si anima, con il club pronto a intensificare i propri sforzi per rinforzare la retroguardia. Tra le varie opzioni, Marc Guehi sembrava essere la soluzione ideale, ma ora il suo nome si allontana, lasciando spazio ad altre possibilità . Con il Liverpool in prima linea, il futuro di Guehi potrebbe prendere una piega diversa. La caccia alla perfezione difensiva dei Blues continua, e le sorprese non sono affatto finite...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Chelsea è già stato impegnato quest’estate e presto intensificheranno i loro sforzi per firmare un nuovo difensore centrale. Il Chelsea ha esplorato diverse opzioni sul mercato, cercando di trovare la soluzione giusta per la loro difesa. Marc Guehi è stato a lungo un bersaglio per il blues, ma ora sembra scivolare via. Il Liverpool è attualmente in pole position per firmarlo, rendendolo quasi una causa persa per il Chelsea. La shortlist del difensore centrale del Chelsea presenta quattro giocatori. Il difensore dell’Ajax Jorrel Hato è un bersaglio di trasferimento per il Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

