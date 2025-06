L’Isola dei Famosi una missione segreta per Mario Cosa dovrà fare

L’Isola dei Famosi si prepara a una sfida intrigante: una missione segreta affidata a Mario dall’inesorabile spirito dell’isola. Con il finale ormai alle porte, cosa dovrà affrontare il nostro protagonista? Tra colpi di scena e abbandoni, questa edizione ha riservato sorprese che cambieranno le sorti del gioco. Ma cosa si nasconde dietro questa missione misteriosa? Restate sintonizzati, perché tutto potrebbe cambiare in un battito di ciglia.

L’Isola dei Famosi, lo spirito dell’Isola affida a Mario una missione segreta. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore dall’Honduras. L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili volge quasi al termine. E’ stata un’edizione ricca di colpi di scena e non sono mancati gli abbandonati. Diversi naufraghi infatti hanno deciso di abbandonare il gioco a pochi giorni dopo l’inizio del reality show. Nelle scorse settimane sono arrivati in Honduras nuovi naufraghi e noti volti del mondo dello spettacolo. Chi riuscirà a vincere quest’ultima edizione del reality show? Mercoledì andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento mentre si procede verso il gran finale. 🔗 Leggi su 361magazine.com