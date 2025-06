L' Isola dei Famosi Dino Giarrusso fa esplodere Paolo Vallesi | Hai rotto i cog*ioni!

L'Isola dei Famosi si accende di polemiche e scontri incandescenti, con Dino Giarrusso protagonista di un nuovo acceso confronto che ha fatto infuriare Paolo Vallesi. Dopo il tumulto con Omar Fantini, i naufraghi si trovano ancora una volta al centro delle tensioni, alimentando il dramma che infiamma la plancia e i social. La semifinale si avvicina, e le schermaglie promettono di scuotere ancora di più l'isola... restate sintonizzati per scoprire come si evolveranno gli eventi.

Nuovo scontro per l'ex pentastellato: dopo la rissa con Omar Fantini, questa volta Dino Giarrusso ha litigato con Paolo Vallesi, e il pubblico dei social sembra schierarsi tutto dalla parte del cantante La tensione a Playa Dos continua a salire e, a pochi giorni dalla semifinale dell'Isola dei Famosi, in onda mercoledì 25 giugno, un nuovo scontro ha acceso gli animi tra i naufraghi. Dino Giarrusso, già protagonista di una rissa con Omar Fantini durante la Pelota Honduregna - che è costata al comico bolognese la perdita del ruolo di leader e ha portato all'annuncio di ulteriori sanzioni per entrambi - è tornato al centro delle polemiche.